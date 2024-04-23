الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربي: رسالتنا الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

العسومي خلال افتتاح
العسومي خلال افتتاح دورة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل على تعزيزها وحمايتها، هي رسالة نبيلة وسامية، نتشرف بأن نكون جزءًا من الذين يعملون على ترسيخها وتعزيزها في المجتمعات العربية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والمُخصصة لمناقشة التقرير الدوري الوطني الثاني المُقدَّم من مملكة البحرين.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية كافةً إلى أن تحذو حذو مملكة البحرين وغيرها من الدول العربية الأخرى، في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.

وأكد “العسومي” حرص البرلمان العربي على الإسهام في تحقيق غايات وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعًا في هذا السياق إلى المزيد من التعاون البنَّاء والمُثمر بين المرصد العربي لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق.

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العسومي: البحرين تمتلك سجلًا متميزًا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان

وأكد العسومي أن مملكة البحرين تمتلك سجلًا متميزًا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لحفظ وحماية حقوق الإنسان، وفق رؤية حكيمة ومستنيرة جعلت من احترام وصيانة هذه الحقوق ركنًا أساسيًا من أركان مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته.

وأشار الى أن أكثر ما يميز التجربة الفريدة والمتميزة لمملكة البحرين، هو حضور البُعد الإنساني في كافة أركانها ومراحلها.

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علامات مضيئة تميزت بها التجربة البحرينية

وقال العسومي إن هناك علامات مضيئة تميزت بها التجربة البحرينية في هذا الشأن، مشيرا في هذا السياق إلى قانون العقوبات والتدابير البديلة ونظام السجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي جاء ترجمةً لتوجيهات جلالة ملك البحرين بشأن تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بمفهومه الواسع وفق أعلى الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

افتتاح الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
افتتاح الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
افتتاح الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
افتتاح الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
افتتاح الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
افتتاح الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
الدورة الثالثة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ​حقوق الإنسان​ البرلمان جامعة الدولة العربية جامعة الدول البحرين القاهرة مصر الدستور

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