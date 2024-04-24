عمرو عكاشة: الاجتياح البرى لمدينة رفح الفلسطينية لعب بالنار

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، رفض مصر القاطع لاجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية هو "لعب بالنار"، ويحمل تبعاته الكبيرة على إسرائيل.

عمرو عكاشة: مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل تدعم القضية الفلسطينية وحقهم في تقرير مصيرهم في العيش بسلام وكرامة.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن مصر تبذل جهودًا مستمرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى ضرروة تبني رؤية مصر بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بضرورة الخروج عن صمته والتدخل لوقف أي تصعيد عسكري وحماية حقوق الإنسان للفلسطينيين في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عكاشة: مصر تسعى بقوة لإقرار حل الدولتين

ولفت النائب عمرو عكاشة إلى أن ما يحدث في قطاع غزة كارثة بكل المعاني ولا يمكن قبولها وعلى العدوان وقف هذه الحرب فورا بعدما فشل في تحقيق أهدافه، مشددا على أن مصر تسعى بقوة لإقرار حل الدولتين والعودة لمسار السلام والتهدئة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار2728 وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

وفي وقت سبق قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أمس الثلاثاء، إن 160 من مقار الوكالة في قطاع غزة "دُمرت بشكل كامل".

وقال لازريني في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية: "لدينا تمويل كاف لنهاية يونيو المقبل عقب استئناف عدد من الدول تمويل الوكالة".

وجدد لازاريني الترحيب بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة للوكالة، مُشيرًا إلى أن بعض توصيات التقرير يمكن تنفيذها على وجه السرعة بينما يتطلب بعضها الآخر عددا إضافيا من الموظفين والتزاما ودعما قويين من الدول الأعضاء.