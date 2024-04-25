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اللواء على حفظى: سيناء الدرع التى تحمى مصر على مر التاريخ

اللواء علي حفظي
اللواء علي حفظي

وجّه اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، تحية تقدير وإجلال واحترام لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا من أجل الحفاظ على سيناء.

وقال "حفظي" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن سيناء تمثل الدرع التي تحمي مصر على مر التاريخ. 

وتابع: "نتذكر الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام، وفي مناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء نتذكر أبناء مصر الذين يعيشون على أرض سيناء وكان لهم دور عظيم على مر تاريخ سيناء في الحفاظ على أمنها واستقرارها".

كما أشار إلى أن سيناء أحد معالم الشخصية المصرية وأطلق عليها المفكر الراحل جمال حمدان لقب قدس الأقداس.

وأكد أن سيناء مثلت ميدان القتال لمصر منذ عهد المصريين القدماء، ومنها دافع المصريون عن أمن واستقرار مصر ضد الغزاة والطامعين مثل الهكسوس الحيثيين والتتار والمغول والفرنسيين والإنجليز والعثمانيين والصهاينة والإرهاب.

سيناء تحرير سيناء ذكرى تحرير سيناء اللواء علي حفظي صباح الخير يا مصر

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