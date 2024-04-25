برلمانى: تحرير سيناء ملحمة وطنية ستظل مصدر إلهام وفخر وكرامة للأجيال المتعاقبة

هنأ النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي في حزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء المجيدة.

رجال مصر الأوفياء ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية

وقال النائب محمد الرشيدي، في بيان له اليوم، إن جنود مصر البواسل والشعب المصري العظيم سطروا ملحمة وطنية ستظل هي مصدر إلهام وفخر وعزة وكرامة للأجيال المتعاقبة، حيث ضرب رجال مصر الأوفياء أروع الأمثلة في الوطنية والوفاء والتضحية من أجل تحرير أراضي سيناء الطاهرة من الاحتلال، وأعادوا سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن العظيم.



تطهير سيناء من الإرهاب وبدء تنميتها

وأكد عضو مجلس الشيوخ، القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أن تحرير سيناء كاملة بعد انتصارات أكتوبر المجيدة، ثم تطهيرها من براثن الإرهاب في العشر سنوات الأخيرة والعمل على تنميتها ونهضتها، بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن لمصر رجالًا قادرين على حمايتها ورفع رايتها عالية، محافظين على عزتها وكرامتها حتى وإن كلفهم الأمر أرواحهم ودماءهم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ والقيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى أن من بين الرسائل التي يقدّمها الشعب المصري للعالم عبر الزمان بانتصاراته المختلفة أنه لا يقبل الهزيمة أو التفريط في حبة واحدة من أرضه، مشيدًا بالنهضة التنموية العملاقة التي شهدتها سيناء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدولة حريصة على استغلال كل الموارد في سيناء ووضعها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار

وأشاد النائب محمد الرشيدي بحرص الدولة المصرية على استغلال كل الموارد المتاحة في سيناء ووضعها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي، وتحقيق الأمن القومي الشامل والاستقرار الكامل للوطن رغم ما يُحاك من تحديات وأزمات.