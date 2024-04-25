الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الوطنية للتدريب" تحتفي بذكرى تحرير سيناء: دافع عنها المصريون بكل بسالة

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

احتفت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء الغالية، التي دافع عنها الجندي المصري بكل بسالة واستردها بدمائه.

وكتب الأكاديمية في رسالة تهنئتها للمصريين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء الغالية، التي دافع عنها الجندي المصري بكل بسالة واستردها بدمائه، كل عام ومصر باقية حرة وقوية”.

وفد ماليزي بارز في الأكاديمية الوطنية للتدريب

وكانت قد استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدًا بارزًا من الحكومة الماليزية برئاسة الداتو سيد محمد بكري مدير المعهد الماليزي للدبلوماسية والعلاقات الخارجية، والوفد المرافق له من السفارة الماليزية بالقاهرة؛ وعلى رأسهم رافيدا عبد العزيز القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر.

جاءت الزيارة في ضوء رغبة الجانب الماليزي للتعرف على الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية محليًا وإقليميًا لرفع كفاءة رأس المال البشري، وآليات تنفيذ الأنشطة المتعلقة به؛ والنظر إلى سبل الاستفادة منها في السياق الماليزي.

كما شاركت راغب، في الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين بجائزة السعودي الألماني الصحية "نرعاكم كأهالينا" للنسخة الثانية 2023 بصفتها رئيس لجنة التحكيم، وذلك بحضور ومشاركة د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس صبحي بترجي مؤسس مجموعة السعودي الألماني الصحية، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني الصحية مصر وشمال إفريقيا، ونخبة من كبار شخصيات المجتمع المدني والخبراء في مجال الرعاية الصحية. 

وأعربت د.رشا راغب عن سعادتها لهذا اليوم كحصاد لكافة ما تم بذله من جهود من المتقدمين للجائزة بمشروعاتهم المنفذة فى مستشفيات من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مما كان لها الأثر الإيجابي في تحسين جودة القطاع الصحي بمصر، وتقديم الخدمات الصحية والعمل على تطويرها.

وتمنح الجائزة لمن قدموا أداءً استثنائيًا في تقديم الخدمة الصحية للمريض وذويه، تقديرًا وتكريمًا للجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض، وتحقيق الاستدامة والمستشفيات الخضراء، وتحسين تجربة المريض في مصر.

الأكاديمية الوطنية للتدريب فيسبوك عيد تحرير سيناء الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب السفارة الماليزية بالقاهرة

مواد متعلقة

حملات مكبرة لإزالة التعديات بمدينتى الزينية وأرمنت بالأقصر

محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء

محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش

"المبادئ الحاكمة لاستراتيجية السكان".. ندوة ببئر العبد في شمال سيناء

وكيل "شباب ورياضة شمال سيناء" يتابع الاستعدادات لاحتفالات عيد تحرير سيناء

محافظ شمال سيناء يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية بالعريش

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الطويل للتعليم الأساسي بتكلفة 11 مليون جنيه

حفل فني باستاد العريش الرياضي في ذكرى تحرير سيناء 42 (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

غرق سيارة عروسين في الترعة.. الزفة طلعت على المستشفى (فيديو)

النائب العام ينعى وكيله محمود عبدالمجيد أحمد إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح