"الوطنية للتدريب" تحتفي بذكرى تحرير سيناء: دافع عنها المصريون بكل بسالة

احتفت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء الغالية، التي دافع عنها الجندي المصري بكل بسالة واستردها بدمائه.

وكتب الأكاديمية في رسالة تهنئتها للمصريين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء الغالية، التي دافع عنها الجندي المصري بكل بسالة واستردها بدمائه، كل عام ومصر باقية حرة وقوية”.

وفد ماليزي بارز في الأكاديمية الوطنية للتدريب

وكانت قد استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدًا بارزًا من الحكومة الماليزية برئاسة الداتو سيد محمد بكري مدير المعهد الماليزي للدبلوماسية والعلاقات الخارجية، والوفد المرافق له من السفارة الماليزية بالقاهرة؛ وعلى رأسهم رافيدا عبد العزيز القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر.

جاءت الزيارة في ضوء رغبة الجانب الماليزي للتعرف على الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية محليًا وإقليميًا لرفع كفاءة رأس المال البشري، وآليات تنفيذ الأنشطة المتعلقة به؛ والنظر إلى سبل الاستفادة منها في السياق الماليزي.

كما شاركت راغب، في الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين بجائزة السعودي الألماني الصحية "نرعاكم كأهالينا" للنسخة الثانية 2023 بصفتها رئيس لجنة التحكيم، وذلك بحضور ومشاركة د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس صبحي بترجي مؤسس مجموعة السعودي الألماني الصحية، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني الصحية مصر وشمال إفريقيا، ونخبة من كبار شخصيات المجتمع المدني والخبراء في مجال الرعاية الصحية.

وأعربت د.رشا راغب عن سعادتها لهذا اليوم كحصاد لكافة ما تم بذله من جهود من المتقدمين للجائزة بمشروعاتهم المنفذة فى مستشفيات من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مما كان لها الأثر الإيجابي في تحسين جودة القطاع الصحي بمصر، وتقديم الخدمات الصحية والعمل على تطويرها.

وتمنح الجائزة لمن قدموا أداءً استثنائيًا في تقديم الخدمة الصحية للمريض وذويه، تقديرًا وتكريمًا للجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض، وتحقيق الاستدامة والمستشفيات الخضراء، وتحسين تجربة المريض في مصر.