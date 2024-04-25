محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن، تلك الذكرى الغالية التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة والتي تمثل مبعث اعتزاز وفخر للشعب المصري وإحدى الصفحات المضيئة في رفض كل من الشعب والجيش المصري الباسل، التفريط في حبة رمل واحدة من كامل التراب الوطني بكل إصرار وعزيمة ومهما تكلف ذلك من تضحيات، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.