الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش

المحافظ يفتتح
المحافظ يفتتح

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبدالله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، والمقام في مدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش، وذلك في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني.


وأكد محافظ شمال سيناء، أن المعرض يضم منتجات مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، حيث تنوعت المعروضات ما بين ملابس وأقمشة متنوعة وأثاث منزلي وأثاث مكتبي ومراكب صيد ومجسمات وأدوات معمار ولوحات فنية متنوعة ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان ومخللات ومخبوزات ومعجنات وحلويات متنوعة.


وأضاف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المعرض يهدف إلى بث روح المنافسة بين الطلاب وتوجيه الطاقات والإمكانات نحو الإنتاج المثمر وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وكسب ثقة المجتمع المحيط وتنمية الشخصية والاعتزاز بالنفس والربط بين مدارس التعليم الفني ومؤسسات المجتمع المدني وفتح أسواق محلية لمنتجات مدارس التعليم الفني.


ومن ناحية أخرى،  شهد محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مركز ومدينة العريش حفل تخريج الدفعة الأولى للشهادة الابتدائية لمدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات.


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية، بجانب تكريم الطلبة المتميزين وأعضاء هيئة التدريس، معلنا حصول المدرسة علي أعلى نسبة تسجيل على مستوى الجمهورية في اختبار مسابقة توفاس الدولية.

 

وكان قد وضع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون هيئة الأبنية التعليمية، حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية في مدينة العريش، في حضور اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، والقيادات التنفيذية.

08cddf3f-247a-4135-b68b-5632dcb081fd
08cddf3f-247a-4135-b68b-5632dcb081fd
96d26752-9ed7-4057-82bb-a8dd36d458b9
96d26752-9ed7-4057-82bb-a8dd36d458b9
3036b58a-b77d-46af-aa42-a3647d9a1c6b
3036b58a-b77d-46af-aa42-a3647d9a1c6b
ba9fd572-6939-4535-ba4f-9685ba6f791c
ba9fd572-6939-4535-ba4f-9685ba6f791c
c6ce204e-0435-49de-9778-a81a3a011e7b
c6ce204e-0435-49de-9778-a81a3a011e7b
ca97d801-90b8-42bd-8306-1bb9f1260115
ca97d801-90b8-42bd-8306-1bb9f1260115
cb8fd679-2467-42f4-9f8f-98b6cd8ea916
cb8fd679-2467-42f4-9f8f-98b6cd8ea916
d507d165-4420-4d28-b50d-0a2d76e1eb01
d507d165-4420-4d28-b50d-0a2d76e1eb01
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وزير التربية والتعليم معرض منتجات مدارس التعليم الفني التعليم الفني الصناعي مؤسسات المجتمع المدني

مواد متعلقة

"المبادئ الحاكمة لاستراتيجية السكان".. ندوة ببئر العبد في شمال سيناء

وكيل "شباب ورياضة شمال سيناء" يتابع الاستعدادات لاحتفالات عيد تحرير سيناء

محافظ شمال سيناء يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية بالعريش

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الطويل للتعليم الأساسي بتكلفة 11 مليون جنيه

حفل فني باستاد العريش الرياضي في ذكرى تحرير سيناء 42 (صور)

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدًا من الحكومة الماليزية

"نرعاكم كأهالينا".. رشا راغب تشارك فى حفل الفائزين بالجائزة الصحية (صور)

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام مهرجان الهجن (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

بعد اعتذار صلاح.. عبدالمنعم وعاشور ومرموش يدعمون قائمة المنتخب الأوليمبى فى باريس

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة