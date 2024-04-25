حملات مكبرة لإزالة التعديات بمدينتي الزينية وأرمنت بالأقصر

قاد العقيد أحمد الهوارى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بـمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لتنفيذ أعمال إزالة حالة تعدى على أرض زراعية أملاك دولة على مساحة 20 فدان بقرية المدامود قبلي مركز الزينية.

وكان التعدى عبارة عن تسوية وزراعة أشجار، وجسات تمهيدًا لحفر أبار دون ترخيص وتمت الإزالة بقيادة رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئول الأملاك وبمعدات مركز ومدينة الزينية وبقوة تأمين من مديرية أمن الأقصر مركز شرطة طيبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد والتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية بمدينة أرمنت الوابورات

كما أعلن علي عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية على مساحة 1200م بمدينة أرمنت الوابورات وقرية المحاميد.

وتنوعت الحالات بين أسوار بالطوب الأحمر ومونة الطين والطوب الأبيض ومونة الأسمنت، تمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة ارمنت وإدارة أرمنت الزراعية.

تمت الإزالة بمعدات المركز، كماتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشارك فى الإزالة رئيس قرية المحاميد ومدير وموظفى المتابعة ومشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين ورفع الإشغالات والتعديات

وفى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وكلف اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، بضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أنه شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة أسنا حملة مكبرة بمركز ومدينة أسنا جنوب الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر أشغال، 4 محاضر باعة جائلين، 6 محاضر نظافة عامة، 14 محضر مضبوطات متنوعة، 31 محضر إزالات إدارية.

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