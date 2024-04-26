الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز

سياسي

دراسة تبرز مقوماتها.. مدينة سوهاج الجديدة إحدى مدن التوأمة

مدينة سوهاج الجديدة
مدينة سوهاج الجديدة

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات عن أن مدينة سوهاج الجديدة هي إحدى مدن التوأمة، وبالرغم من صدور قرار إنشائها في مطلع الألفينيات، إلا أنه بحلول عام 2014 لم يكن يقطن بها إلا بضع عشرات من الأسر فقط، بدون خدمات أو اتصال مع مدينة سوهاج الجديدة، ومع تصميم الرئيس عبدالفتاح السيسي على سرعة إعمار الصعيد، كانت مدينة سوهاج من المدن التي انصب عليها التركيز بشكل كبير في تنفيذ عملية تنمية حقيقية نراها اليوم في أرض الواقع.

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جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة لقرية الكوم الطويل ضمن المبادرة "حياة كريمة"

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رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد محطتي المعالجة الثلاثية ورفع مياه الآبار

بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 102 مليار جنيه

وقالت الدراسة إن إجمالي الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة سوهاج بلغ حوالي 102 مليار جنيه بداية من منتصف عام 2014 حتى ديسمبر2022، وذلك في 6 محاور تضمنت: المجمعات الصناعية، والنقل والمواصلات، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية، ومشروع "حياة كريمة"، فقد تم تطوير 181 قرية داخل 7 مراكز، بما يشمل البنية التحتية والمدارس والمستشفيات ومشروعات الري، حتى أصبح صوت أهل القرية مسموعًا، وجميع مشاكلهم باتت محلولة.

وأكدت الدراسة أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم، الذي سيغير وجه الحياة في الريف المصري وخاصة الريف الصعيدي، وقد تم إدراج كل قرى ومحافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وتم التركيز في مرحلته الأولى على محافظات الصعيد، فبنسبة 65% من مراكز المرحلة الأولى كانت من نصيب الصعيد بنحو 52 مركزًا، و63% من إجمالي عدد قرى المرحلة الأولى بنحو 1477 قرية، ليصل عدد المستفيدين إلى 10.3 مليون مواطن من إجمالي 18 مليون بالمرحلة الأولى، وتم اعتماد تنفيذ 8100 مشروع في الصعيد بتكلفة 180 مليار جنيه من 270 مليار جنيه هي التكلفة الكلية للمبادرة في المرحلة الأولى، ليكون صعيد مصر هو الأكثر استهدافًا من أجل حياة كريمة.

للمركز المصري مدينة سوهاج الجديدة عام 2014 الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمه

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