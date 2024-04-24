رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد محطتي المعالجة الثلاثية ورفع مياه الآبار

أجري المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينه سوهاج الجديدة اليوم الأربعاء، جولة تفقدية رافقه نائب رئيس الجهاز ومعاون رئيس الجهاز ومدير إدارة التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة الثلاثيه لمياه الصرف الصحى، لمتابعة انتظام العمل داخل المحطه التى تعمل بطاقة أنتاجية 36 ألف متر مكعب.

وتابع رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أعمال المحطه ابتداء من دخول المياه حتى استخراج مياه معالجه ثلاثيآ كما قام بتجربه تشغيل المولد للاطمئنان على تشغيله فى حالات الطوارئ، مؤكدًا بضرورة توفير كميه مناسبه من السولار تكون مخزون استراتيجي للمولد



وأوضح “يوسف” أن المحطه يتم تنفيذها على ثلاث مراحل تم تنفيذ المرحله الاولى من محطة المعالجة الثلاثيه بطاقه ١٢٠٠٠ متر مكعب لكل يومى بنظام برك الاكسده على مساحه ٧٦ فدان بتكلفه ١٩٣ مليون جنيه.

تفاصيل المرحلة الأولى لمحطة المعلاجة الثلاثية

واشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إلي أن تتكون المرحلة الأولى من عدد 2 بطاريه تحتوي البطاريه الواحده على بركة لا هوائيه بسعة تخزين 50 ألف متر مكعب وبركة تردديه بسعة تخزين 150 ألف متر مكعب وعدد 4 برك إنضاج بسعة تخزين 15 ألف معكب للبركه الواحده وغرفة توزيع للتحكم فى كمية المياه المعالجه ثلاثيه والمعالجه ثنائية وعدد اربع مرشحات رمليه بطيئه وعدد 2 حوض مزج الكلور بالمياه المعالجه ثنائيا وثلاثيا و2 طلمبه لرفع المياه المعالجه ثلاثيآ إلى شبكة رى المدينه بقدرة صرف 270 مكعب فى الساعه للطلمبه الواحده و2 طلمبه لرفع المياه المعالجه ثنائيآ.

وأضاف رئيس جهاز، أن تشمل المحطة مبنى لوحدات الربط الحلقة والمحولات ومبنى للكلور ومبنى المولد ومبنى للمخازن ومبنى للورشه ومبنى إدارى ومسجد، مؤكدًا أنه تم امتلاء البطاريه الاولى وتم اخذ عينة من المياه المعالجه ثلاثيآ واعتمادها من قبل وزارة الصحة وجارى ربطها بشبكة الرى للاستفاده منها فى رى جميع مزروعات المدينه والقيام بزيادة الزراعه داخل المدينه

وتابع المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة محطة رفع مياه الآبار التى تعمل بطاقه انتاجية ٦٠٠٠متر مكعب يومى وتفقد عدد ٣ آبار مياه جوفيه وذلك للاطمئنان على عمل المحطه والطلمبات بكفاءة عالية.

ودعا رئيس جهاز سوهاج الجديدة، شركة الصيانه بمتابعة اعمال الصيانه بصفه مستمره للحفاظ على عمل الطلمبات والابار بكفاءة عالية

وصرح محمد عبد الله، أن المحطة تتكون من عنبر طلمبات لرفع المياه الجوفيه إلى شبكة رى منطقة التوسعات طاقة الطلمبه الواحده 200 متر مكعب ساعه وخزان بسعه 450 مكعب، موضحًا بأن المحطة تقوم برفع المياه لمنطقة التوسعات الجنوبيه لاستخدامها فى أعمال الزراعة.