رئيس جهاز العبور: يؤكد على شن حملات تموينية ورقابية على المخابز والأسواق

أعلن المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور ، التنسيق بين الجهاز والوزارات الخدمية المختلفة، وخاصة وزارة التموين والتجارة الخارجية، لتشكيل حملات يومية لضبط أسعار وأوزان السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك الاتفاق والتنسيق باجتماع مجلس أمناء مدينة العبور بجلسته رقم 3 المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2024 بحضور أعضاء المجلس وبرئاسة المهندس محمد حامد الشريف.

وقال المهندس أحمد رشاد، أإن الحملات التموينية المكثفة تستهدف التفتيش والرقابة للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وذلك لتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق جودة المعيشة على أرض الواقع.

وفى سياق متصل، أكدت منال إحسان وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الحملات سيتم شنها يوميا بالتنسيق مع جهاز المدينة والتي ستستهدف الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع المنتجات الغذائية وخاصة المخابز، للتأكد من تخفيض أسعار الخبز، بعد تراجع سعر طن الدقيق، ومتابعة السلع المعروضة للمواطنين من حيث الجودة والسعر والصلاحية

وشددت وكيل وزارة التموين، على أنه لا تهاون مع من يقومون بغش السلع أو عرضها بأسعار مخالفة أو بعد انتهاء صلاحيتها.

كما أكدت منال إحسان أنه في سبيل حماية المستهلك تم تخصيص رقم واتس خاص باستقبال الشكاوي التموينية لمحافظة القليوبية ٠١٢٨٩٦٢٥٦١١.

وأوضحت أن تلك الحملات تأتي بالتزامن مع صدور قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (١٥) لسنة (٢٠٢٤) بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر بسعر الرغيف (وزن ٨٠ جراما بـ ١٥٠ قرشا) (ووزن ٤٠ جراما بـ ٧٥ قرشا) (ووزن ٢٥ جراما ٥٠ قرشا)، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ( ١٥٠ قرشا وزن ٥٠ جراما) و(١٠٠ قرش وزن ٣٥ جراما).

وألزم القرار المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة (٩) من المرسوم بقانون (١٦٣) لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤.

اجتماع رئيس جهاز العبور

اجتماع رئيس جهاز العبور

اجتماع رئيس جهاز العبور