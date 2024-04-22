رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد أعمال محطة مياه الشرب (صور)

قام محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بجولة تفقدية لمتابعة المشاريع ومحطات المياه وسدود الكثبان الرمليه بالمدينة.

رافق يوسف نواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديرى إدارة التشغيل والصيانة والطرق بالمرور على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة بطاقة ٣٥٠٠٠ متر مكعب لكل يوم بالمرحلة الاولى والخادمة لمدينة سوهاج الجديده وجامعة سوهاج.

وواصل مسئولي جهاز سوهاج الجديدة جولته التفقدية لمعمل المحطة للتأكد من جودة المياه ومطابقتها لمعايير وزارة الصحة كما تفقد عنبر الكلور وعنبر الشبه للاطمئنان علي المخزون الاستراتيجي للشبة والكلور كما تم اختبار منظومة إعدام الكلور والتأكد من عملها بالصورة المثلي عند حدوث تسريب كلور لا قدر الله حفاظ علي ارواح وسلامة العاملين بالمحطة وسلامة سكان المدينة.

وتفقد مسئولي جهاز سوهاج الجديدة دورة ترشيح الفلاتر والغسيل العكسي واحواض المروقات والتأكد من نظافة تلك الاحواض كما قام بتفقد مبنى المولد وقام بتجربة تشغيلة للوقوف على مدى جاهزيته للعمل

وأوصى رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة بضرورة توفير مخزون كافى من السولار للتشغيل فى أى حالات طارئة، مؤكدًا ضرورة استمرار المحطة بتلك الجودة والعمل علي التحسين المستمر للمنظومة للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطن وشلمت الجولة التفقدية متابعة أعمال المصدات الكثبان الرملية على الطبيعة.