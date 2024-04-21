رئيس جهاز مدينة السادات يوجه بشن حملة للقضاء على المخالفات

كلف المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، الإدارات المعينة بشن حملة مكبرة لضبط المخالفات والإشغالات باحياء المدينة.



وقد أصدر المهندس ياسر عبد الحليم تعليمات اليوم، لإدارة التنمية وإدارة الأمن وشرطة التعمير والعلاقات العامة بشن حملة تحت إشراف المهندس أسامة محمد سيد على نائب رئيس الجهاز.

رفع الاشغالات بالطرق الرئيسية التى تعوق حركة المرور بمدينة السادات

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ أعمال الازاله والمخالفات ورفع الاشغالات المقامه بطرق الرئيسية من الباعة الجائلين والذى يتسبب فى اعاقة الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري من الباعة الجائيلين ومفترشى الطرق والأرصفة بشارع ابو بكر الصديق من امام مول السلام ومفارق الطرق المنطقة السابعة والثامنة وايضا امام مول سايلوا فودز وسوق الخضار والفاكهة بالمنطقة السكنية التاسعة وايضا من امام مول دار مصر



وشدد على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية بالاحياء السكنية وضبط المخالفات بالمدينة وان الجهاز يهيب المواطنين بعدم الافتراش بالشوارع والحدائق لعدم التعرض للمسائله القانونية علما بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين حفاظا على عدم انتشار العشوائية والحفاظ على الشكل الحضاري الذي يتمناه السادة المواطنين ساكني المدينة ووزوارها.

ونوّه المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة السادات، بأهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة بالقضاء على العشوائيات التى تهدد الشكل الجمالى والحضاري بالمدن، وعلى جانب آخر ضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء.