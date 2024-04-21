رئيس جهاز بني سويف الجديدة يقود حملة لإزالة المباني المخالفة (صور)

قاد المهندس أحمد عبد الجابر رئيس الجهاز، والمهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز، اليوم الأحد، حملة لإزالة المباني المخالفة للقانون واشتراطات البناء وذلك بالتعاون مع مديرية أمن بني سويف وقسم شرطة مدينة بني سويف الجديدة و شرطة التعمير بقيادة العميد أسامة قنديل رئيس قطاع جنوب و قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة و إدارات الأمن و الأحياء والتنميه بالجهاز بحملة لرفع الاشغالات والتعديات بالمدينة وتنفيذ قرارات إزاله للأراضي المخالفة لاشتراطات البناء.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة على أهمية تنفيذها توجيهات وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنميه وتطوير المدن بالحفاظ على أملاك الدولة إزالة التعديات وجميع المخالفات بالمدن الجديدة للحفاظ على هيبة الدولة.

أشار رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن الحملة قامت تنفيذ قرارات إزالة مباني بالردود الخلفيه لقطع أرضي بمنطقة ابني بيتك 1 بالمدينة وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء والصادر لها قرار وزاري بالإزالة.



وقد أكد المهندس أحمد عبد الجابر رئيس الجهاز على الحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على العشوائية وحفاظا على المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على هيبة الدولة.

وذات السياق أوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن الحملة أسفرت على تحرير وبتفيذ عدد 8 قرارات رفع اشغالات للباعه الجائلين وعربيات تقديم مأكولات ومشروبات بدون ترخيص بمنطقة حديقة الصناعات الخفيفه امام الحي السكني الثاني بالمدينة.

وأفاد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم عمل المحاضر الرسميه والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة شرطة التعمير.