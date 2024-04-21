رئيس جهاز السادات يعلن حفر 5 آبار بمناطق سكنية

أعلن المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، عن طرح وتنفيذ 5 آبار جديدة بالمناطق السكنية بالمدينة، ويتم ذلك خلال مناقصة عامة لشركات المقاولات المتخصصة المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وفقا للقواعد وشروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس ياسر عبدالحليم إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 699 جنيهاً، لافتاً إلى أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، باسم رئيس الجهاز، خلال موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

الشروط والمواصفات الفنية للحصول على مناقصة حفر 5 آبار بمدينة السادات

وأردف رئيس جهاز مدينة السادات أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 500000 جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، مضيفاً أنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 الجاري الساعة 12 ظهرا بمقر الجهاز بالمدينة.

وأضاف أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، بمقر الجهاز.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثالثة المتخصصة في أعمال الآبار، كما سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.

يذكر أنه تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقد يكون التعاقد على شراء المنقولات على المقاولين، الأعمال، أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، ويصدر باتباع كل من الطرفين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد.

كما تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبدأ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وكلتاهما إما داخلية وقد يعلن عنها سواء في مصر أو خارجها.