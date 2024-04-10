الأربعاء 10 أبريل 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة بدر يكشف تفاصيل تنفيذ أكبر مجمعي خدمي للمواطنين

المهندس رضوان عبد
المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر

كشف المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن أبرز المشروعات التنموية والخدمية التي جار إنجازها وفقا للخطة السنوية لجهاز المدينة، والتي تعد بمثابة أكبر مجمع خدمي للمواطنين.

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التفاصيل الكامل لاهم واكبر المشاريع الخدمية بالمدينة 

وقال المهندس رضوان عبد الرشيد في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه جاري تنفيذ نادي رياضي بمنطقة النوادي بمركز المدينة، والذي يعد أكبر مشروع ترفيهي وتبلغ تكلفته 158 مليون جنيه.

وأشار إلى أن النادي يقام على مساحة 106 آلاف متر مربع ما يقرب من 27 فدانا ويحتوي على 2 حمام سباحة أولمبي و2 ملعب تنس و2 ملعب متعدد الأغراض وصالة ألعاب ومسرح مكشوف ومنبى اجتماعي ومركز تجاري ومطاعم وكافتيريات ومساحات خضراء متنوعة مزودة بجميع الزهور، لافتا إلى أن تم تشغيل 3 ملاعب بمنطقة العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أنه جار طرح 4 ملاعب وساحات رياضية للاستثمار.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن المشروعات الجاري تنفيذها أيضا تشغيل 400 باكية بسوق اليوم الواحد وتشغيل سوق بدر النموذجي بالحي الأول بالمجاورة الرابعة والتي يحتوي على 138 باكية، لافتا إلى تخصيص سوق تجاري لصالح مجلس الأمناء المدينة بالحي الأول حيث تم إعداد الرسومات التنفيذية وجار التنفيذ فور الاعتماد، فضلا عن تشغيل 10 أسواق بإجمالي 154 محلا تجارية كما جار تنفيذ 21 سوقا تجاريا كما جار تنفيذ مشروع هابير بمدخل طريق الروبيكي على طريق السويس.

واستكمل أنه تم تشغيل أول سيارة بريد متكاملة داخل موقف المدينة لتقدم جميع الخدمات البريدية، مشيرا إلى أن جار تسليم 7 حضانات لمديرية التضامن الاجتماعي كما تم تخصيص وتسليم مكتب لشهر العقاري مطور بالحي السابع.

وتابع أنه تم تسليم قطعة أرض لإقامة معامل مركزية لوزارة الصحة على مساحة 8 أفدنة بقطاع هـ بالحي الرابع ويحتوي المنبي على معامل التحاليل الآتية معامل pcr معامل البصمة الوراثية ومعمل التأكيد للإيدز ومعمل المناعة ومعمل التحاليل الدرن ومعامل السموم والمخدرات ومعامل لتحاليل الدم وكذلك الهرمونات وحديثي الولادة ومعامل لتحاليل المياه كما تم تسليم المقر لإدارة سلامة الغذاء.

المشروعات مجمع للخدمات رئيس بدر جهاز

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