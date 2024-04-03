الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروعات دار مصر وجنة بالحي السادس

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة

 

تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مشروعات إسكان " دار مصر ٢ وجنة ٤٤ عمارة، وجنة ٥٩ عمارة " بالحى السادس، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وأكد " خلف الله " في جولته ضرورة المتابعة الدورية للأحياء المختلفة بالمدينة، وكذا مشروعات الإسكان القومية، للوقوف على مستوى أعمال (الزراعة - النظافة - الصيانة)، موجهًا بضرورة تكثيف أعمال النظافة والزراعة للمسطحات الخضراء بين العمارات، وإعادة زراعتها بالنجيل والأشجار، والصيانة الدورية الداخلية للعمارات.

وشدد رئيس جهاز دمياط الجديدة، على ضرورة متابعة أى مخالفات بالمشروعات السكنية، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على النسق الجمالى والحضارى، والالتزام التام بشروط التعاقد والتخصيص، وتطبيق القواعد واللائحة العقارية للهيئة حيال المخالفات إن وجدت.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور محمد خلف الله، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلى شركة متخصصة في تنفيذ مشروعات الكهرباء، لمناقشة دراسة مشروع إنشاء محطة محولات مدينة دمياط الجديدة (٢) جهد ( ١١/٦٦ ك ف )، لخدمة التوسعات، وذلك بحضور المهندس محمود نعمان، نائب رئيس الجهاز،

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا لجهود الجهاز في تنفيذ مشروعات كهرباء لخدمة التوسعات التى تشهدها المدينة، والتي تشمل مشروعات استثمارية توفر فرص عمل، بهدف تلبية القدرات المطلوبة للكهرباء فى دعم تلك المشروعات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المشروع بالكامل، للعرض على الجهات المختصة للدراسة، وتحديد الموقف الفعلى للبدء في تنفيذ تلك المرحلة.

 

طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بمدينة الشروق

 

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 13 محلًا تجاريًا، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2: 68م2، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024.

وأضاف أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة الشروق، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس على سعد، أنه تم استحداث قطاع طلمبات جديد داخل محطة المياه مكون من 3 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 810 أمتار مكعبة/الساعة من أجل المساهمة فى إعادة توزيع الضغوط بالشبكة وتوفير المياه للمناطق مرتفعة المناسيب، وذلك عن طريق الضخ والتغذية للشبكة عبر خط جديد قطر 300مم من موقع المحطة إلى المنطقة التاسعة عمارات لتدعيم الشبكة ككل ضمن أعمال مشروع الإتزان الهيدروليكى والمسئول عن توزيع حصص المياه بالتساوى بين مناطق القطاع.

 

 

 

 

 

 


 

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الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بمدينة الشروق

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