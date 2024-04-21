رئيس جهازالشيخ زايد يقود حملة لاستمرار رفع الاشغالات وأعمال النظافة بالأحياء

أكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق «رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد » على استمرار حملات إزالة الاشغالات والتعديات ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين بالمدينة وذلك في إطار خطة الجهاز للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.

وكلف المهندس أحمد عبد الرازق الإدارات المعنية بضرورة استمرار حملات رفع الاشغالات في جميع الأحياء والتنسيق مع شرطة المرافق والتعمير لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع لافتًا إنه لا تهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

حملة مكبرة

وفى سياق متصل، قادة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الجهاز ومسؤولي الجهاز وشرطة المرافق حملة مكبرة وذلك لإزالة أعمال الاشغالات من سنتر الجوهرة بالحي العاشر ومركز الحي الاول حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية بالشارع لرفع كافة المخلفات التي يسببها الباعة الجائلين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الحملة أسفرت على تحرير 55 محضرا من المخالفات والمحاضر القانونية وتم النبيه على أصحاب المحال التجاري بالالتزام بحدود محلاتهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن حملة النظافة قامت عن تنفيذ أعمال للنظافة بالحي السادس عشر وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام وإعادة الوجه الحضاري للمدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه رئيس جهاز الشيخ زايد، بأهمية تنفي توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمنرانية الجدية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات لتطوير وتنمية المدن الجدية وذلك بالقضاء على المخالفات والعشوائيات واعمال النظافة الاحياء وكذلك ايضا القضاء على مخالفات البناء.

رئيس جهاز الشيخ زايد يقود حملة باحياء المدينة

رئيس جهاز الشيخ زايد يقود حملة باحياء المدينة

رئيس جهاز الشيخ زايد يقود حملة باحياء المدينة

رئيس جهاز الشيخ زايد يقود حملة باحياء المدينة