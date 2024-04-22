الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

رئيس "جهاز 15 مايو" يتابع المشروعات الجارية بالمدينة (صور)

رئيس جهاز 15 مايو
رئيس جهاز 15 مايو يتفقد مجاورات السكينة

أجرى المهندس  مصطفى سعيد، رئيس جهاز  15 مايو، جولة تفقدية بالمرور على المجاورات السكينة التي تحمل أرقام 34،35، 36،  للوقوف على حالة الأعمال من الطرق والمرافق والزراعة والنظافة والتجميل والإشغالات والمخالفات.

وكان برفقته مها محمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز، والمهندس مينا رأفت معاون رئيس الجهاز، والمهندس أحمد أمام معاون رئيس الجهاز، وسامح الشافعى مدير إدارة التنمية، وأنور ربيع مدير إدارة الأمن، والمهندس جميل هوينى مدير عام الزراعة، ومديرى الطرق والمرافق والتشغيل والصيانة والمخالفات والنظافة والتجميل وأفراد الأمن بالجهاز. 

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رئيس جهاز 15 مايو: يتابع مشروعات الطرق بالمجاورات السكينة 

وقد تابع مسئولي جهاز 15 مايو مشروع العمارات والشوارع الفرعية والرئيسية  بالمجاورات الـ3 التي تحمل رقم 34، 35، 36، وذلك  للوقوف على مستوى أعمال الطرق والمرافق والنظافة حتى يكون هناك مجتمع سكنس متكامل به كافة الخدمات تقدم للمواطنين.   

وخلال الجولة التفقدية لمسئولي جهاز مدينة 15 مايو، تم رصد أحد المخالفات، وهس مخالفة بناء بالكونة، حيث صدرت تعليمات بإزالتها على الفور.                                                    

 وشدد رئيس جهاز مدينة 15 مايو على الشركات القائمة بأعمال المرافق بسرعة إنهاء أعمال تغيير خطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية وتغذية العمارات، وهس ضمن أعمال رفع الكفاءة لبعض مجاورات المرحلة الثالثة.                                     

وأشار إلى أنه وجه جميع الإدارات المعنية بالجهاز من الطرق والمرافق والزراعة والنظافة بالعمل على رفع كفاءة مستوى الأعمال بتلك المجاورات، كما قام بالمرور على المجاورة 28  العادية للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال الخاصة برفع الكفاءة للطرق والمرافق.

وشدد رئيس جهاز  15 مايو على سرعة إنهاء الأعمال ورفع كافة المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر، واستمرار المتابعة لكافة الأعمال، مطالبًا مديري الإدارات بتكثيف العمل على مستوى جميع المراحل من أعمال الطرق لإعادة تأهيل البلدورات المتهالكة والانترلوك وأحواض الزراعة.

كما وجه رئيس جهاز مدينة 15 مايو،  إدارة المرافق بالمرور على كافة أغطية المطابق وغرف التفتيش على مستوى جميع المراحل بالمدينة وإعادة تأهيل المتهالك منها حفاظًا على سلامة المواطنين، وضمن الجولة الميدانية.

كما وجه بالعمل على إزالة كافة المخلفات المتواجدة ببعض قطع الأراضي الغير شاغرة والعمل على تسويتها وتشجيرها حتى يكون هناك مظهر حضارى وجمالي، لافتًا بأنه طالب باستغلال بعض قطع الأراضي الغير شاغرة ببعض المراحل بالمدينة وذلك  للأستفادة منها فى بعض المشروعات سواء سكني أو خدمي أو ترفيهي.

رئيس جهاز 15 مايو يتفقد مجاورات السكينة 
رئيس جهاز 15 مايو يتفقد مجاورات السكينة 
رئيس جهاز 15 مايو يتفقد مجاورات السكينة 
رئيس جهاز 15 مايو يتفقد مجاورات السكينة 
15 مايو المجاورات السكينة للوقوف اخر المستجدات الطرق المرافق التشغيل

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