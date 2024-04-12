496 مليون جنيه قيمة مشاريع أعمال الطرق وشبكات الكهرباء بسوهاج الجديدة (خاص)

أعلن المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن خطة تطوير أعمال الطرق ومحطات الكهرباء الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث بلغت تكلفة تطوير الطرق نحو 234 مليون جنيه بينما تبلغ تكلفة تنفيذ محطات الكهرباء 262 مليون جنيه.

وفيما يخص حجم مشاريع الطرق الجار تنفيذها بسوهاج الجديدة، أفاد المهندس محمد عبد الله في تصريح لـ" الدستور"، بأن هناك عدة مشاريع خاصة بقطاع الطرق جار تنفيذها بمنطقة الصناعات المتوسطة بقيمة تصل لنحو 30 مليون، وجاري تنفيذ أعمال الطرق بالحي الخامس بالمنطقة السكينة بقيمة 55 مليون جنيه.

وكشف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، عن تنفيذ طرق ازدواج طريق المنيا الصحراوي، كما جار تنفيذ استكمال أعمال الطرق بالحي السكني الرابع بتكلفة تقريرية للمشروعين تصل لنحو 66 مليون جنيه.

وأعلن رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، عن تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للحي السكني الأول، وتنفيذ أعمال الطريق الرابط بين مشاريع الإسكان الاجتماعي 2 بمنطقة 77 فدانا ومنطقة مشروع الإسكان الاجتماعي 3 وتطوير مخر السيول، بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من أعمال الطرق لأراضي الإسكان المتميز المرحلة الثانية بمنطقة الامتداد بمركز المدينة.

وفيما يخص مشاريع محطات الكهرباء بسوهاج الجديدة، صرح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بأن مشاريع تنفيذ شبكات ومحطات الكهرباء وأعمال الإنارة تشمل تنفيذ شبكة كهرباء بمنطقة الإسكان الأكثر تميز وكذلك بمنطقة مشروع الإسكان الاجتماعي 3 وقد تصل التكلفة الاجمالية للمشروعين حوالي 113 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك يجرى تنفيذ أعمال التغذية الرئيسية بالكهرباء للقرية التكنولوجية بقيمة 28 مليون جنيه.

وأردف المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن مشاريع الكهرباء تشمل تنفيذ شبكة كهرباء لمنطقة أراضي المميزة بمنطقة الامتداد بمركز المدينة، كما أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل شبكة كهرباء الحي الرابع، وتنفيذ أعمال الإنارة الطريق الشرقي وقد تصل التكلفة الإجمالية لـ 3 مشاريع إلى121 مليون جنيه.