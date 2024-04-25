الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

العقيلى: هدية الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء تنمية وإعمار أرض الفيروز

محمد سلامة العقيلي
محمد سلامة العقيلي

تقدم محمد سلامة العقيلي عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصرية ومؤسس تحالف شباب في حب مصر، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي تحقق من خلال ملحمة مصرية متكاملة شارك فيها كل أبناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم ورؤية وطنية بضرورة بذل الغالي والنفيس من أجل تحريرها واستعادة أراضيها.

وأكد العقيلي، أن عنوان احتفالات هذا العام هو سيناء حرة فهذه من أفضل الكلمات ليكون العنوان لهذا العيد سيناء حرة، فتلك كلمة تحمل الكثير من مجهودات ودماء شهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وأبناء سيناء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الانتصار لكي نقول هذا العنوان كلمة تحققت بمواجهة وتضحيات قدمت فيه الدولة المصرية وأهل سيناء الكثير وتحمل حياة صعبة ومواجهة تحديات في الحياه حتي نصل الي هذا النجاح الذي نفتخر به اليوم ذكرى عيد تحرير سيناء، والذي تحتفل سيناء وأهلها بذكري التحرير في هذا العام بانطلاق سباق الهجن التراث السيناوي الذي ينتظره أبناء سيناء كل عام.

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يأتي ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة وافتتاح استاد العريش بعد إغلاق أكثر من 15 عاما وافتتاح قصر الثقافة بحضور وزيرة الثقافة  بتوجيهات القيادة السياسة والرئيس بالعمل علي تنمية سيناء والعمل علي خلق الفرص لأبنائها من إنشاء المشروعات القومية والمدن التي يتم انشاؤها مثل مدينة السلام علي مساحة 22 ألف فدان ومدينة بئر العبد الجديدة علي مساحة 2.7ألف فدان، وإنشاء 4259 بيتا بدويا وإنشاء التجمعات التنموية بعدد 18تجمعا في شمال وجنوب سيناء ورفح الجديدة كل هذا ومازال العمل مستمر في شبه جزيرة سيناء لنقلها من صحراء الي التنمية بمضمونها الشامل، وانطلاق القطار مرة أخري لربط سيناء بالوادي بعد توقف دام  57عاما حتي يبعث الأمل الي أبناء الشعب المصري بأن كل الدماء التي سالت علي هذه الأرض لم تذهب هباء وأن ما قدم من عرق ودم سيتم التنمية بها ودافع أكبر للدوله المصريه علي التنمية من التحرير الي التعمير ستظل سيناء  الجزء الغالي علي أبناء مصر.

وأضاف العقيلي، أن هذا اليوم 25 من ابريل هو عيد إلي كل مصري وستظل أرض الفيروز الحصن والأمان لأهل مصر.

محمد سلامة العقيلي المكتب الفني القبائل العائلات المصرية في حب مصر

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