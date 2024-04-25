الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

حماة الوطن بسوهاج: جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء أكبر مظاهر الاحتفال بذكرى التحرير

الدكتور مختار همام
الدكتور مختار همام

قال الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج إن ذكرى احتفالات تحرير سيناء تعيد للأذهان عزيمة وإصرار وقوة الشعب المصري وقيادته وجيشه في الحفاظ على كل حبة رمل في أرض الوطن مصر، ونؤكد أننا مستعدون للدفاع عنها بأرواحنا وكل ما نملك.

ذكرى تحرير سيناء

وهنأ الدكتور مختار همام القيادة السياسية وجموع المصريين بذكرى تحرير سيناء التي تحث على روح القوة والتضحية والبناء والتنمية من قبل الأجيال الحالية لاستكمال مسيرة الآباء والإخوة الذين حرروا الأرض، وهذا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرر سيناء من الإرهاب وقام بمشروعات البناء والتنمية بمشروعات ضخمة وعملاقة في سيناء بمختلف القطاعات التنموية سواء سياحية او صناعية أو زراعية أو تعدين وغيرها.

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القضية الفلسطينية

وأوضح  الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى تحرير سيناء هي بمثابة رسائل قوية وواضحة وتأكيد لموقف الدولة المصرية الحاسم تجاه القضية الفلسطينية والموقف المصرى الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماماً لأى تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحمـاية لأمـن مصـر القومي.

ووجه الدكتور  مختار همام التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة و جموع المصريين بمناسبة الذكرى ال42 تحرير سيناء الباعث على روح التنمية و البناء و تحقيق الرفاهية للمصريين بسواعدهم ودعم وتوجيهات القيادة السياسية.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وجاء في كلمة الرئيس، بمناسبة ذكرى التحرير: “أتحدث إليكم اليوم فى ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التى طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم، وفى طليعته القوات المسلحة الباسلة، فى حمايتها وصونها والحفاظ عليها، جزءًا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر”.

حزب حماة الوطن بسوهاج تحرير سيناء الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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