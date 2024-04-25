"العسومى": تحرير سيناء انتصار يُجسد أسمى معانى البطولات والذود عن الأوطان

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني والتبريكات لمصر رئيسًا وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لـتحرير سيناء، مشيرًا إلى أنها تمثل انتصارًا عربيا بامتياز يجسد أسمى معاني البطولات والفداء والذود عن الأوطان وبذل كل غال ونفيس من أجل تحرير تراب مصر العروبة.

وأعرب "العسومي"، عن أمله في أن يعيد هذه الذكرى الغالية، على مصر بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقود مصر نحو جمهورية جديدة يشهد لها القاصي والداني بإنجازات غير مسبوقة، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.