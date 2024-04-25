العبور إلى التنمية.. سيناء "بوصلة تطوير" لا تتوقف بعد التحرير

لم تكن أرض سيناء حين تم تحريرها منذ 42 عامًا بهذا القدر الحالي من التنمية والتطوير، ولكن وُضعت فيما بعد على خريطة التطوير والتنمية الشاملة في كل المجالات، حيث كانت تنمية سيناء على أولوية جهود الدولة خلال الفترة الماضية.

اليوم هو ذكرى عيد تحرير سيناء الذي استردت فيه مصر أرضها بالكامل، وخرج آخر جندي إسرائيلي من الأرض، منسحبًا بعد هزيمة 1973، ما عدا مدينة طابا التي استردتها مصر لاحقًا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

الرئيس يضع إكليل الزهور

تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، يرافقه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

وخلال السنوات الماضية مرت سيناء بالعديد من مراحل التنمية على مستوى كل القطاعات، ترصد «الدستور» في التقرير التالي أهم تلك المحطات.

التعليم

البداية مع قطاع التعليم، للمرة الأولى شهدت سيناء إنشاء مدرسة يابانية و4 مدارس تكنولوجية تطبيقية، من أجل تطوير التعليم، ودخلت كذلك الجامعات الأهلية بـ4 جامعات في سيناء: “جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة قناة السويس الأهلية”.

إلى جانب ذلك أنشأت الحكومة 6 جامعات حكومية وخاصة، منها: "جامعة العريش الحكومية، جامعة شرم الشيخ الخاصة، والجامعة التكنولوجية بمدينة السلام شرق بورسعيد".

الصحة

وكان القطاع الصحي من الأولويات في خطة تنمية سيناء، حيث تم تطوير 50 مستشفى، و154 مركزًا ووحدة صحية، وإجراء الكشف على 750.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية، وأنشأت الحكومة أول مخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش.

الإسكان

وكان لمحافظة سيناء نصيب من قطاع الإسكان وتطويره، فتم إنشاء قرابة 10 آلاف وحدة سكنية في رفح، و16 ألف وحدة سكنية في بئرة العبد، وكذلك الإسكان الاجتماعي بموجب 131.6 ألف وحدة سكنية، و54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات و4 آلاف بيت بدوي.

الحماية الاجتماعية

ولم تنس الدولة أهالي سيناء من خدمات الحماية الاجتماعية، وبالمقارنة فإن عدد المستفيدين كان 101 ألف مستفيد خلال عام 2015 ووصل خلال عام 2023 إلى 121 ألف مستفيد، بنسبة زيادة 19.6%، وهنا 31 ألف مستفيد من ذوي الهمم تسلموا بطاقة الخدمات المتكاملة، إلى جانب تطوير 26 مركزًا تموينيًا رقميًا للمرة الأولى في سيناء.

الاستثمار

وضخت الدولة مليارات من أجل الاستثمار في سيناء، منها 73.3 مليار جنيه في عام 2023 بعدما كانت 4 مليارات فقط خلال عام 2013، وتوفير 332 فرصة استثمارية على خريطة الاستثمار.

وأنشأت الحكومة مناطق صناعية في 8 مناطق داخل سيناء، وفرت 80 ألف فرصة عمل داخل المشاريع، وتنفيذ 6362 مشروعا قوميا في سيناء ومدن القناة خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

الكهرباء

وبعدما كانت تعيش سيناء في الظلام، ولا تدخل ضمن خريطة المحافظات المطورة نفذ بها خطة لتطوير قطاع الكهرباء، تمت توسعة محطة كهرباء شرم الشيخ، التي تبلغ قدرتها الاسمية 288 ميجاوات، وتكلفتها 213.4 مليون دولار، وتنفيذ محطة كهرباء الشباب الجديدة بقدرة 1500 ميجاوات، ومحطة كهرباء العين السخنة التي بلغت قدرتها الاسمية 1300 ميجاوات.