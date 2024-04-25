الخميس 25 أبريل 2024
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شيخ قبيلة المزينة: الأمن والاستقرار الحالى جاء بتضحيات أبطال على أرض الفيروز

الشيخ سويلم حميد
الشيخ سويلم حميد مبارك

أجرى التليفزيون المصري عددًا من اللقاءات مع مجموعة من مشايخ وعواقل سيناء، تزامنًا بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وقال الشيخ سويلم حميد مبارك، شيخ قبيلة المزينة، لكاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، "عيد تحرير سيناء عيد ومناسبة وذكرى عطرة على قلوب كل أبناء سيناء".

وأضاف أن هذا العيد لم يأتِ من فراغ، بل من تضحيات، متابعًا: "الأمن والاستقرار اللي بننعم بيه اليوم ليس من فراغ وجاء بتضحيات أبطال سالت دماؤهم على أرض سيناء، إحنا كنا في حرب والنهاردة في تعمير".

 سيناء تُعمر بسواعد أبنائها المخلصين الأبرار

وتابع: "سيناء تُعمر بسواعد أبنائها المخلصين الأبرار، سيناء ليست مقتصرة على البدو فقط، لكن النسيج الوطني لسيناء اختلط بين حضر وبدو وكلنا نسيج واحد ينعم بالأمن والتعمير وهناك طفرة تنموية لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ" مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء الآن بها جامعات ومستشفيات وطرق دولية على أعلى مستوى.

سيناء تحرير سيناء ذكرى تحرير سيناء صباح الخير يا مصر

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