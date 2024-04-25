الرئيس السيسى: خُضنا حربًا شرسة ضد قوى الشر والإرهاب فى سيناء

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إنه "على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء وخضنا حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتها، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف".

وأضاف أن "الشعب قدم شهداء أبرار من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء، بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف".