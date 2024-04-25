فسحة مجانًا.. المصريون يحتفلون بتحرير سيناء في مولات المحروسة

استغل العديد من المواطنين وجود إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء للخروج والتنزه في مختلف الأماكن العامة خاصة المولات التجارية لاستغلال يوم الإجازة مع أسرهم وأصدقائهم، وقامت "الدستور" بعمل بث مباشر لرصد احتفالات المواطنين في المولات التجارية بيوم إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازة عيد تحرير سيناء 2024

وتمثل إجازة عيد تحرير سيناء الذكرى السابعة والأربعين للانتصار العظيم الذي حققته مصر في 1979، حيث استعادت سيناء من الاحتلال تعتبر هذه الإجازة فرصة لإحياء الذكرى الوطنية والتأمل في مسار التطور الذي شهدته المنطقة منذ ذلك الحين وحتى الآن.

تأملات في الذكرى

أهمية إجازة عيد تحرير سيناء تعتبر كرمز للوحدة الوطنية والإرادة الشعبية لتحقيق الاستقلال والسيادة يتم استعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن والاستقرار.

آفاق المستقبل

يأتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء تزامنا بالمرور بالتحديات والفرص التي تنتظر مصر في ضوء الاحتفال بإجازة عيد تحرير سيناء. من بين هذه التحديات، الحفاظ على الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز التنمية الشاملة في المنطقة. كما يتم التطرق إلى دور مصر في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وهناك أهمية كبرى لدى المصريين عن الاحتفال بإجازة عيد تحرير سيناء كتجسيد للتضحيات والانتصارات التي حققتها مصر، وضرورة العمل المستمر لتحقيق التنمية والازدهار في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز دورها كقوة إقليمية وعالمية في تعزيز السلام والاستقرار.

موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2024

وقررت الدولة منح العاملين والموظفين يوم الخميس الموافق ٢٥ ابريل وذلك لتكون الإجازة يوم الخميس بدلاً من الاربعاء لتكون الاجازة بذلك يوم الخميس الموافق ٢٥ ابريل لعام ٢٠٢٤، ويوم الجمعة والسبت اجازة رسمية فى الدولة، ليباشر العاملين والموظفين عملهم من يوم الاحد الموافق ٢٨ من شهر ابريل.