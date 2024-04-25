أشرف رشاد: تحرير سيناء رمزًا لعزة وصمود وبطولة المصريين

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

وقال رشاد، في تصريحات له، إن تحرير سيناء تظل رمزًا لعزة وصمود وتضحية وفدائية وبطولة ووطنية هذا الشعب الأبيّ الذي لقن العدو الصهيوني درسًا خالدًا في سجلات التاريخ الحديث، وأعاد للوطن هيبته وكرامته.

وأشار رشاد، إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة في وجدان المصريين والثمينة على نفوس جميع أبناء الوطن تتطلب منا جميعًا بذل المزيد من الجهد لنواصل رفع راية وطننا خفاقة بين الأمم ولتتبوأ مصرنا مكانتها التي تليق.

وتابع: "ولا ننسى في هذا اليوم أن نتقدم بتحية اجلال وعرفان واعتزاز إلى أرواح شهدائنا الأبرار على مدار التاريخ فهم جميعًا أصحاب الفضل فيما وصلت إليه بلادنا من عزة ورفعة وتقدم وازدهار".

واختتم تصريحاته: "ونجدد دعمنا خلف قائدنا البطل الحكيم المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد نهضتنا الحديثة وبنّاء مصر الأعظم الذي يقود بلادنا لآفاق أرحب".