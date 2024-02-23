الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أشرف رشاد: صفقة الاستثمار بداية حقيقية لحل الأزمة الاقتصادية

أشرف رشاد الشريف
أشرف رشاد الشريف

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن صفقة الاستثمار التي وقعتها الحكومة تأتي في ظل توقيت غاية في الأهمية نظرًا لما تشهده مصر والعالم من أزمة اقتصادية كبيرة.

وأوضح "رشاد" في تصريحات له، أن الصفقة التاريخية تبعث من جديد برسالة طمأنة لجميع المستثمرين وتؤكد ثقة جميع الشركاء في مستقبل الاستثمار في مصر ومدى تمتع المناخ الاستثماري بجميع مقومات الأمان والنجاح وعوامل الجذب.

وأشار الأمين العام، إلى نجاح الدولة في توقيع صفقة بهذه الضخامة تحسب لتحركات وجهد الرئيس السيسى الذي يقود البلاد بكل حكمة ويعمل على خلق شراكات استراتيجية نحصد ثمارها يومًا بعد الآخر.

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وأوضح أن هذه الصفقة ستساهم بشكل قاطع في حل الأزمة الاقتصادية الحالية وستخلق ارتياحًا وهدوءً في السوق، وبمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء تضرب تجار ومحتكري العملات والمتلاعبين بقوت الشعب في مقتل.

وتابع: "نثق في قيادتنا الرشيدة وفي أن هذه الصفقة ستكون بداية تجلب وراءها الكثير من الاستثمارات التاريخية وستتمكن مصر من التغلب على أزمتها وستكون انفراجة حقيقية ونهائية لأزمة الدولار".

المهندس أشرف رشاد الشريف حزب مستقبل وطن صفقة الاستثمار أزمة اقتصادية المناخ الاستثماري

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