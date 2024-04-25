الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

برلماني يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

النائب مصطفى قدري
النائب مصطفى قدري الشريف

هنأ النائب مصطفى قدري الشريف، عضو مجلس الشيوخ الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق محمد زكي، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والضباط والجنود من أبناء قواتنا المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

وقال قدري إن هذه الذكرى الطيبة تذكرنا ببطولات أبناء قواتنا المسلحة المصرية الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفع راية النصر على أرض الفيروز سيناء.

وأكد قدري أن الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء تأتي ومعها مسيرة أخرى، وهي البناء والتعمير والتنمية التي تقودها القيادة السياسية في شبه جزيرة سيناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع اهداف الجمهورية الجديدة التي تبنى ولا تهدم تجمع ولا تفرق.

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وأشاد الشريف بكلمة الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، والذي أكد فيها أن قصة كفاح المصريين من أجل استعادة سيناء كانت ملحمة في الفداء والإصرار والعزيمة ورسالة لشبابنا في التمسك وعدم التفريط في كل شبر من أرض وطننا الغالي العزيز مصر وتأكيده أيضا على موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية والجهود التي يبذلها في إيقاف الحرب الشعواء على قطاع غزة ورفضه بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية، وعلى الأمن القومي المصري والسلم الدوليين.

ودعا عضو مجلس الشيوخ المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الرئيس بالخير والصحة والعافية وأن يوفقه في استكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

النائب مصطفى قدري السيسي الفريق محمد زكى لإنتاج الحربي القوات المسلحة

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