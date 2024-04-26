الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تلفزيون الحياة يتصدر ترند إكس بعد اذاعة حفل تامر حسني وأنغام في عيد تحرير سيناء

صورة
صورة

تصدرت شبكة شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التغريدات المصغر تويتر سابقًا والمعروف حاليًا بـ "إكس"، وذلك بعد إذاعة حفل تامر حسني وأنغام في أعياد تحرير سيناء وذكراها الـ 42.


ونقلت شبكة تليفزيون الحياة، احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

وأحيا الاحتفالية الفنان تامر حسني والفنانة أنغام، بفقرات غنائية بثتها القناة من قلب سيناء، وسط حضور كبير من قبائل وعائلات سيناء بمختلف فئاتهم.

يأتي ذلك استمرارا لنهج قناة الحياة في إرساء وتعزيز قوى مصر الناعمة في مختلف المحافظات، خاصة الحدودية مثل سيناء والتي سُطرت بطولات أبنائها بأحرف من نور في التاريخ، حيث تحرص القناة على نقل كبرى الاحتفالات في المناسبات الوطنية والدينية انطلاقا من دورها الحيوي الهام.
 

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قناة الحياة الحياة عيد تحرير سيناء سيناء تامر حسني وانغام

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