الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أنغام تهنئ الشعب المصرى بعيد تحرير سيناء: "كل سنة ومصر حرة مستقلة"

أنغام
أنغام

هنأت الفنانة أنغام الشعب المصري بعيد تحرير سيناء، والذكري الـ42 من عيد تحرير سيناء، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع “إكس”، وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي المنصة.

وكتبت المطربة أنغام في تدوينتها: “كل سنة ومصر حرة مستقلة ‎عيد تحرير سيناء”.

تامر حسني في احتفالية تحرير سيناء 

ويحيي النجم تامر حسني والنجمة أنغام مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا مميزا بالعاصمة الإدارية احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء الذي يحل اليوم 25 أبريل الجاري.

كما تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهورها بالإمارات العربية المتحدة وذلك على خشبة مسرح "دبي أوبرا" في يوم 5 مايو المقبل.

وتقدم أنغام لجمهورها خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغنياتها الشهيرة، من بينها: "حالة خاصة جدًا، بين البنين، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، حيران، أهي جت، هو نفس الشوق، بقول نسياك، مابتعلمش، وحدانية، استنى إيه، أساميك الكتيرة، مطمنة، بقيت وحدك، هبدأ من الآخر، بخاف أفرح، مهزومة، فنجان النسيان، عرفها بيا، حتة ناقصة، أكتبلك تعهد، عمري معاك، ويا ريتك فاهمني"، وغيرها من الأغنيات.

احتفالًا بتحرير سيناء.. قناة "الدستور" تعرض أغنية الفنانة أنغام "حلفونا"

أنغام وتامر حسنى يُحييان حفل عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية اليوم الخميس

5 مايو.. حفل غنائى ضخم لـ أنغام على مسرح أوبرا دبى


 

تحرير سيناء 

وطرحت الفنانة أنغام أغنية وطنية جديدة باسم “حلفونا” عن سيناء والجيش المصري، ودعم مصر، في ظل الأحداث الجارية والأوضاع المحيطة. 

والأغنية أطلقت من خلال شركة "+DS"، دعمًا للدولة المصرية وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تضمنت الأغنية عددًا من المشاهد التي تبرز قوة الجيش المصري والدولة المصرية، وتقول كلمات الأغنية: “حلفونا حلفونا.. على الأمانة اللي في إيدينا حلفونا حلفونا.. إن إحنا نشيلها في عينينا”.

الفنانة انغام لشعب المصري الذكري الـ 42 من عيد تحرير سيناء عيد تحرير سيناء أنغام

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