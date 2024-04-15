موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024 لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024 للموظفين ( الحكومة -القطاع الخاص)، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والمقدر مدتها ثلاث أيام.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

نشر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري موعد إجازة عيد تحرير سيناء وهو يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري حيث يكون إجازة رسمية بعد عيد الفطر 2024 بجانب 4 أيام وهي العطلات الأسبوعية.

جدول إجازات شهر إبريل 2024 المتبقية

يوم الجمعة 19 أبريل: عطلة أسبوعية

يوم السبت 20 أبريل: عطلة أسبوعية

يوم الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

يوم الجمعة 26 أبريل: عطلة أسبوعية

يوم السبت 27 أبريل: عطلة أسبوعية

هناك إجازة واحدة في شهر أبريل يحصل عليه العاملون في الدولة (حكومة- قطاع خاص) وهي إجازة عيد تحرير سيناء ويكون يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري حيث يكون إجازة رسمية بعد عيد الفطر 2024 بجانب 4 أيام وهي العطلات الأسبوعية.

الإجازات المتبقية فى عام 2024

الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

إجازة عيد العمال

يوم الإثنين 6 مايو 2024

إجازة شم النسيم

15 يونيو 2024

إجازة وقفة عرفات

من 16 إلى 20 يونيو :

إجازة عيد الأضحى المبارك وعددها أربعة ايام

30 يونيو

إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

8 يوليو 2024:

إجازة رأس السنة الهجرية.

23 يوليو 2024:

إجازة ثورة 23 يوليو

8 سبتمبر 2024

إجازة مولد النبوى الشريف.