موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024 لموظفى الحكومة والقطاع الخاص
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024 للموظفين ( الحكومة -القطاع الخاص)، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والمقدر مدتها ثلاث أيام.
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024
الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:
نشر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري موعد إجازة عيد تحرير سيناء وهو يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري حيث يكون إجازة رسمية بعد عيد الفطر 2024 بجانب 4 أيام وهي العطلات الأسبوعية.
جدول إجازات شهر إبريل 2024 المتبقية
يوم الجمعة 19 أبريل: عطلة أسبوعية
يوم السبت 20 أبريل: عطلة أسبوعية
يوم الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء
يوم الجمعة 26 أبريل: عطلة أسبوعية
يوم السبت 27 أبريل: عطلة أسبوعية
هناك إجازة واحدة في شهر أبريل يحصل عليه العاملون في الدولة (حكومة- قطاع خاص) وهي إجازة عيد تحرير سيناء ويكون يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري حيث يكون إجازة رسمية بعد عيد الفطر 2024 بجانب 4 أيام وهي العطلات الأسبوعية.
الإجازات المتبقية فى عام 2024
الأربعاء الموافق 1 مايو 2024
إجازة عيد العمال
يوم الإثنين 6 مايو 2024
إجازة شم النسيم
15 يونيو 2024
إجازة وقفة عرفات
من 16 إلى 20 يونيو :
إجازة عيد الأضحى المبارك وعددها أربعة ايام
30 يونيو
إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو
8 يوليو 2024:
إجازة رأس السنة الهجرية.
23 يوليو 2024:
إجازة ثورة 23 يوليو
8 سبتمبر 2024
إجازة مولد النبوى الشريف.