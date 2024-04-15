الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024 لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

موعد إجازة عيد تحرير
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024 للموظفين ( الحكومة -القطاع الخاص)، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والمقدر مدتها ثلاث أيام.

 

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

 

نشر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري موعد إجازة عيد تحرير سيناء وهو يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري حيث يكون إجازة رسمية بعد عيد الفطر 2024 بجانب 4 أيام وهي العطلات الأسبوعية.

عدد أيام إجازة عيد تحرير سيناء 2024 وموعدها

غدًا.. عودة الطلاب للمدارس بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

جدول إجازات شهر إبريل 2024 المتبقية

يوم الجمعة 19 أبريل: عطلة أسبوعية

يوم السبت 20 أبريل: عطلة أسبوعية

يوم الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

يوم الجمعة 26 أبريل: عطلة أسبوعية

يوم السبت 27 أبريل: عطلة أسبوعية

هناك إجازة واحدة في شهر أبريل يحصل عليه العاملون في الدولة (حكومة- قطاع خاص) وهي إجازة عيد تحرير سيناء ويكون يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري حيث يكون إجازة رسمية بعد عيد الفطر 2024 بجانب 4 أيام وهي العطلات الأسبوعية.

 

الإجازات المتبقية فى عام 2024 

الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

 

إجازة عيد العمال 

يوم الإثنين 6 مايو 2024

إجازة شم النسيم

 15 يونيو 2024 

إجازة وقفة عرفات 

من 16 إلى 20 يونيو  :

إجازة عيد الأضحى المبارك وعددها أربعة ايام 

30 يونيو 

إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو 

8 يوليو 2024:

إجازة رأس السنة الهجرية.

23 يوليو 2024:

إجازة ثورة 23 يوليو 

8 سبتمبر 2024 

إجازة مولد النبوى  الشريف.

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