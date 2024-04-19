السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

5 مايو.. حفل غنائى ضخم لـ أنغام على مسرح أوبرا دبى

أنغام
أنغام

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهورها بالإمارات العربية المتحدة وذلك على خشبة مسرح "دبي أوبرا" في يوم 5 مايو المقبل.

وتقدم أنغام لجمهورها خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياتها الشهيرة ومن بينها: "حالة خاصة جدا، بين البنين، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، حيران، أهي جت، هو نفس الشوق، بقول نسياك، مابتعلمش، وحدانية، استنى إيه، أساميك الكتيرة، مطمنة، بقيت وحدك، هبدأ من الأخر، بخاف أفرح، مهزومة، فنجان النسيان، عرفها بيا، حتة ناقصة، أكتبلك تعهد، عمري معاك، وياريتك فاهمني" وغيرها من الأغنيات.

آخر أعمال أنغام الغنائية

وشاركت النجمة أنغام في غناء عدد من الأغنيات دعائية لكبرى الشركات خلال الموسم الرمضاني المنقضي وهي أغنية: "أكبر قلب"، وأغنية "الساعات الحلوة" على طريقة الديو رفقة النجم محمد رمضان.

كما طرحت أنغام الأشهر الماضية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان سيبك أنت عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وإخراج جمال عادل، وجذبت الأغنية الأنظار بسبب التصوير والإخراج للكليب، خاصة أن أنغام قدمت أداءً تمثيليًا عالي المستوى.

كلمات الأغنية

أنا  قلت أقولك أخباري .. مع  إنك أصلا ما سألتش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري.. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك أنت أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال .. وتكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب ولا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. وف ثانية تبيع وتقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري .. والشمس بتشرق وبتغرب والدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي إحساس الوحدة الإجباري .. بقي هو الإيد اللي تطبطب بقى ونسى وصاحبي وهو الحاجة الباقيالي سيبك أنت.

النجمة أنغام أنغام الإمارات دبي أوبرا أكبر قلب الساعات الحلوة سيبك انت

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