الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عمرو دياب ينعى الراحل صلاح السعدنى

عمرو دياب
عمرو دياب

نعى الفنان عمرو دياب، الفنان القدير الراحل  صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وكتب عمرو دياب عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير صلاح السعدني رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

موعد عزاء الراحل صلاح السعدني

تتلقى أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، عزاء فقيدهم يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.

عمدة الدراما

وتُعد شخصية "العمدة سليمان غانم" من أكثر الشخصيات التي جسَّدها الفنان الراحل صلاح السعدني ودخلت قلوب المشاهدين في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وأصبح لقبه داخل الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان عام 1987، وهي إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال صلاح السعدني

يُعد مسلسل "القاصرات" آخر أعمال صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

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