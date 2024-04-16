تامر عاشور يحيى حفلًا غنائيًا بالكويت.. 4 مايو

يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 4 مايو المقبل، وذلك وسط جمهوره بدولة الكويت على خشبة مسرح أرينا الكويت.

ومن المقرر أن يقام حفل تامر عاشور بدولة الكويت ضمن فعاليات حفلات “ليلة عمر الغنائي 2024” ومن المقرر أن يقدم لجمهوره خلال الحفل أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة منها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة"، وغيرها.

آخر أعمال تامر عاشور الغنائية

كان تامر عاشور قدم الفترة الماضية أغنية "مصر مبتنساش شهيد" وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شارك الفنان تامر عاشور في النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" بأغنية "قد المسئولية" والتي تتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وحقق تامر عاشور نجاحًا ساحقًا بآخر أعماله الغنائية “هيجيلي موجوع” والتي طرحها الأشهر الماضية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وحققت الأغنية نسبة مشاهدة أكثر من 73 مليون مشاهدة.