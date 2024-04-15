المؤرخ الفني محمد شوقي لـ"الدستور": مليحة أكبر توثيق فني لتاريخ فلسطين منذ الاحتلال

أشاد المؤرخ الفني محمد شوقي بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دراما رمضان 2024، قائلا إن هذا الموسم كان مختلفا ومتنوعا وقيما في الأعمال التلفزيونية التي قدمتها الشركة وعلى رأسها العمل الأسطوري والاستثنائي والتاريخي الذي لم يحدث في الدراما بصفة عامة وهو مسلسل "الحشاشين".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مسلسل الحشاشين يعد أضخم عمل درامي من حيث الإنتاج في تاريخ صناعة الدراما العربية، مشيدا بطريقة الإخراج والتصوير والديكور والملابس والإكسسوارات كل شئ قدم بشكل أكثر من رائع بالإضافة إلى المتعة في الأداء لجميع الممثيلن وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز والذي قدم أداء جديد فاجئ به جمهوره بالإضافة إلى النجم أحمد عيد وباقي فريق العمل الذين كانوا في أفضل حالتهم الإبداعية وهذا العمل لم يخرج بهذا الشكل إلا في وجود المخرج العبقري بيتر ممي والذي يستحق كل الشكر على هذا العمل الذي قدمه نتيجة بحث ودراسة.

وعن مسلسل مليحة، قال المؤرخ الفني محمد شوقي إن ميزة المسلسل وقيمته تكمن في توقيت عرضه وتقديمه للجمهور بالتزامن مع الأحداث القاسية التي يعيشها أشقاءنا في غزة وفلسطين وأن العالم كله يتابع الأحداث بشكل يومي، مشيرا إلى أن هذا العمل يعتبر صرخة كبيرة للفسلطينين قدمها العمل.

وأشاد بأداء الفنان سامي مغاوري في سرده للتاريخ في تقديمه كل حلقة من العمل والذي يعتبر أكبر توثيق لعمل فني لتاريخ فلسطين والأرض المحتلة أنتج من بداية الاحتلال الصهيوني.

وتابع أن طريقة سرد أحداث مسلسل مليحة قدمت بطريقة سلسة وسهلة ومرتبة يفهمها الكبير والصغبر دون الخوض في تفاصيل تصعب فهم التاريخ لجميع الفئات بعيدا عن المصطلحات السياسية الصعبة وهذا سبب نجاح العمل منذ انطلاق أولى حلقاته، متمنيا أن تجميع جميع مقدمات حلقات مسلسل مليحة ودمجها سويا لتكون بمثابة عمل وثائقي قصير سيكون مهم للغاية لجميع الأجيال لمعرفة تاريخ فلسطين والجرائم التي فعلتها ومازلت تفعلها قوات الاحتلال الصهيوني.

واستكمل أن من أحد مفاجآت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام مسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال فمنذ عام 1987 والذي قدم فيه مسلسل "ألف ليلة وليلة - كريمة وحليمة وفاطيمة" الذي خاضت بطولته النجمة شريهان شاهدنا من بعد انتاج هذا العمل العديد من المحاولات لتقديم هذة القصة الأسطورية ولكن جميها انتهت بالفشل حتى جاء مسلسل "جودر" هذا العام والذي يعتبر حدث فني آخر قدم بشكل احترافي وتمتع بصورة أبهرت المشاهد والجمهور بسبب استخدام أحدث المؤثرات البصرية والصوتية في تنفيذ العمل وكذلك اختيار أزياء وديكورات العمل بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية للعمل وموسيقى التتر للملحن عزيز الشافعي وكذلك أداء الممثلين وسرد القصة بطريقة شيقة ومختلفة جعلتنا نعيش في أجواء ألف ليلة وليلة.

واختتم المؤرخ الفني محمد شوقي حديثه بأن الشركة المتحدة استطاعت وبجدارة تقديم موسم رمضاني مختلف ومتنوع ويتمتع بضخامة إنتاجية كبيرة وهذا الذي جعل هذا الموسم مميزا.