الناقدة ماجدة خير الله لـ"الدستور": المتحدة وصلت للعالمية بمسلسل "الحشاشين"

قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت هذا العام أعمالا تنوعت من حيث القصص لافتة إلى أن هناك اختلاف في الدراما والأحداث بين كل عمل وآخر، والتي تعد جرئة كبيرة من الشركة، أظهرت نجاحها مع انتهاء الموسم الكبير.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فكرة مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز هي مهمة للغاية لأنه عمل يتناول فترة تاريخية لم يتحدث لها أحد من قبل بالرغم من أهميتها والمدة الزمنية الطويلة التي كانت تتواجد فيها جماعة "الحشاشين" مشيرة الى أهمية تقديم أعمال تاريخية كثيرة الفترة المقبلة.

وعن نجاح الحشاشين عالميًا قالت :"المسلسل لاقى حالة نجاحا كبيرا، ولعل ترجمة الشركة للمسلسل، من الافكار الجيدة التي اتاحت الفرصة لاتساع توزيع المسلسل في العالم العربي أو عرضه عبر المنصات العالمية والتي استهوت الجمهور الاجنبي وتابعنا ذلك خلال ايام شهر رمضان وردود الافعال العالمية عليه.

وعن مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال قالت أن قصص ألف ليلة وليلة قدمت للجمهور من قبل أكثر من مرة ولكن هذة المرة تم تقديمه بشكل مختلف لتضمن العمل تنفيذ مشاهد بطريقة الذكاء الاصطناعي والذي يستقطب فئة من الجمهور التي تحب رؤية مثل هذة الأعمال.

حقق مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي صدى عالميًا واسعًا، حيث عرض في مجموعة كبيرة من الدول حول العالم من بينها روسيا والسويد، بالإضافة إلى ترجمته للغة الفارسية وعرضه على عدد من المواقع الإلكترونية الإيرانية، ليتحدث عنه الشعب الإيراني هناك وسط حالة رواج كبير للمسلسل المصري.

ويعد هذا الانتشار الواسع للمسلسل إنجازًا كبيرًا للدراما المصرية، التي نجحت في فرض حضورها على الساحة العالمية وإثبات قدرتها على إنتاج أعمال راقية تثري المشهد الثقافي العالمي.

وتزايدت ردود الفعل على أعمال الشركة المتحدة خلال شهر رمضان في المواقع العربية الكبيرة التي أشادت بمستوى الصورة المقدمة في مسلسلي الحشاشين وجودر لياسر جلال، الأمر الذي جعل الكثير من النقاد العرب يتحدثون عن نجاح المنظومة المصرية الوطنية، التي تعبر عن نبض الشارعين المصري والعربي.

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.