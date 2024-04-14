"بينى وبينك" يشارك فى الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن اختيار فيلم "بيني وبينك" للمخرج عمرو السيوفي، للمشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة بدورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل.

فيلم "بيني وبينك - Tell No One" روائي قصير، تدور أحداثه حول الشابة الحالمة "نور" التي تقرر أن تستغل غياب والدها عن المنزل لتبحث عن الحب خلال موقع جريء للدردشة.

الفيلم بطولة مارينا فيكتور، صلاح ماجد، عماد غنيم، مايكل تادروس، ومن إنتاج أحمد إيهاب عبدالوارث، وإخراج عمرو السيوفي الذي صرح بأنه سعيد باختيار فيلم "بيني وبينك" وسط مسابقة دولية هامة بمهرجان أسوان ذات الطابع السينمائي الخاص، وسط مشاركة أفلام من عدة بلدان مختلفة، لافتًا إلى أنه كان تم اختياره للعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 45 قبل إلغاء الدورة وبهذا يشهد على عرضه العالمي الأول.

عمرو السيوفي، عضو في نقابة المهن السينمائية، تخرج في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، وأخرج الفيلم الروائي القصير "لما كان البحر أزرق" عام ٢٠٢١ الذي تولت توزيعه شركة "Mad Solutions" وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، كذلك فوزه بالمهرجان القومي للسينما الدورة ٢٤ كأحسن فيلم، وأحسن ممثلة بطلته الفنانة هبة عبدالغني.

يذكر أن المخرج عمرو السيوفي كمساعد مخرج في العديد من الإعلانات التجارية والأفلام والمسلسلات، كما أنه يعمل حاليًا على فيلمه الروائي الطويل.

رؤساء لجنة تحكيم مسابقات مهرجان أسوان



يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون.

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.