الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إيرادات أفلام عيد الفطر.. "عالماشي" لـ علي ربيع يحل ثالثًا

علي ربيع فيلم ع الماشي
علي ربيع فيلم ع الماشي

ينافس الفنان علي ربيع في موسم أفلام عيد الفطر 2024 بفيلم “عالماشي"، المتاح حاليًا للجمهور بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم “عالماشي” إيرادات ضعيفة أمس الأربعاء - أول أيام عيد الفطر المبارك - وحقق الفيلم إيرادات مليون و523 ألفًا و278 جنيهًا، ليأتي الفيلم في المركز الثالث لإيرادات أول أيام العيد.

فيلم “عالماشي” تدور أحداثه حول شخصية "هادي هادي عبدالهادي" الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعيش مع والده وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يشخصه الأطباء بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب إصابته بجلطات في الدم، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

ويجسد خلال أحداث فيلم “عالماشي” شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته ليعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

إعلان فيلم عالماشي

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “عالماشي” الأيام الماضية الإعلان الدعائي للفيلم والذي تضمن العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت علي ربيع بأبطال العمل.

عبد الباسط حمودة وأوكا يغنيان الأغنية الدعائية لفيلم عالماشي

“كتاكيت كتاكيت” هي الأغنية الدعائية لفيلم عالماشي من غناء كل من عبد الباسط حمودة وأوكا وحودة بندق ومن كلمات مصطفي حسن وألحان كريم عاشور وإشراف فني هاني محروس.

ويشارك الثلاثي عبد الباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم للأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع.

https://www.youtube.com/shorts/RbGH6usvr4A?feature=share

 أبطال وصناع فيلم عالماشي

و يشارك في فيلم عالماشي بجانب الفنان علي ربيع كل من:

  • كريم عفيفي
  • صلاح عبد الله
  • انتصار
  • عبد الله مشرف
  • محمد رضوان
  • ريم رأفت
  • إسماعيل فرغلي
  • تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف
  • إخراج محمد الخبيري
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