الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منذر رياحنة لـ"الدستور": تعلمت الكثير من أحمد بدير بمسلسل المعلم (إنفوجراف)

منذر رياحنة
منذر رياحنة

تحدث النجم الأردني  منذر رياحنة عن كواليس مسلسل “المعلم” والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي وردود الأفعال حول العمل وشخصية “المعلم عنتر” الذي قدمها خلال الأحداث.

 

ويرصد “الدستور” خلال الإنفوجراف التالي أبرز تصريحات منذر رياحنة عن مسلسل المعلم

 

منذر رياحنة: الجمهور ينادينى بـ«المعلم عنتر».. وذهبت لأسواق السمك قبل التصوير


الحلقة الأخيرة مسلسل المعلم

وينتمي مسلسل المعلم إلى فئة الـ30 حلقة، وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل المعلم مساء اليوم الثلاثاء عبر قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة واتش إت الرقمية.

 

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

منذر رياحنة: اتبعنا أساسيات الدراما التليفزيونية وقدمنا السهل الممتنع فى مسلسل "المعلم"


 

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