منذر رياحنة لـ"الدستور": تعلمت الكثير من أحمد بدير بمسلسل المعلم (إنفوجراف)

تحدث النجم الأردني منذر رياحنة عن كواليس مسلسل “المعلم” والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي وردود الأفعال حول العمل وشخصية “المعلم عنتر” الذي قدمها خلال الأحداث.

ويرصد “الدستور” خلال الإنفوجراف التالي أبرز تصريحات منذر رياحنة عن مسلسل المعلم



الحلقة الأخيرة مسلسل المعلم

وينتمي مسلسل المعلم إلى فئة الـ30 حلقة، وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل المعلم مساء اليوم الثلاثاء عبر قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة واتش إت الرقمية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.



