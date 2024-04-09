الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 14

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

عرضت أمس الإثنين الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير ضمن مسلسلات النصف الثاني من الموسم الرمضاني الجاري. 

مسلسل بقينا اتنين مواعيد إعادة الحلقة 14

وتعاد حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر قناة CBC DRAMA في تمام تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، فيما يكون ميعاد الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحا.

كما تعاد حلقات مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة السادسة صباحا، ويكون ميعاد الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل احداث الحلقة 14 

وشهدت الحلقة 14 من من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته كل من النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير عدد من الأحداث الشيقة ومنها قيام عاصم الذي يجسد دوره الفنان ياسر الطوبجي بمصالحة زوجته ريكو التي تجسد دورها الفنانة مروة عبد المنعم وذلك بعد تدخل ياسمين التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف واقتراحها عليه أن يصطحاب باقة من الورود معه  أثناء الذهاب إلى زوجته.

وتحاول ياسمين والتي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف التعافي من صدمة طلاقها وخيانة زوجها شريف منير ودخوله في علاقة مع فتاة أخرى.

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مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 15

وتعرض الحلقة 15 من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف مساء اليوم الثلاثاء.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

وتبث الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين اليوم عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.20 مساء.
  • قناة CBC العامة في تمام الساعة 12.30 منتصف الليل.
  • منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا إتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا إتنين

ويشارك في بطولة مسلسل بقينا إتنين نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • النجمة رانيا يوسف
  • الفنان شريف منير
  • الفنان إدوارد
  • الفنان ياسر الطوبجي
  • الفنانة مروة عبد المنعم
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان عزت زين
  • الفنان محمد نشأت
  • الفنان يوسف عثمان
  • الظهر الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين مكون من 15 حلقة فقط وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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