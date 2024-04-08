الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بقينا اتنين الحلقة 14.. رانيا يوسف تتعافى من صدمة دخول طليقها في علاقة جديدة

بقينا اتنين
بقينا اتنين

تحاول ياسمين والتي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف التعافي من صدمة طلاقها وخيانة زوجها شريف منير ودخوله في علاقة مع فتاة أخرى.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14

وأخبرها الطبيب النفسي أنها تتقدم مع العلاج بشكل سريع ولابد من تعافيها وانها لابد ان تتقبل الوضع الجديد 

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

 مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما يعرض عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي. 

 

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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