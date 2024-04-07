مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. ميمي جمال تواسي رانيا يوسف وتوجه لها النصائح

وتعرضت “ياسمين” التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف لصدمة كبيرة بسبب حب طليقها “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير لفتاة أخرى، وعادت ياسمين إلى المنزل باكية واستقبلتها والدتها “نادية” التي تجسد دورها الفنانة ميمي جمال وقامت بمواستها.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13

وطلبت “نادية” من أبنتها “ياسمين” أن تنظر إلى مستقبلها ونفسها حتى لا تصاب بإكتئاب بعدما كانت تنصحها في الحلقة السابقة بالعودة إلى طليقها من أجل مراعاة شعور أبناءهم وكذلك حفاظا على الحب الذي كان بينهما.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما يعرض عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.