الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"بقينا اتنين" الحلقة 14.. مروة عبد المنعم تعود لزوجها وتسامحه على خيانته

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

قام عاصم بمصالحة زوجته ريكو بعد تدخل ياسمين التي أقنعته باصطحاب ورد والذهاب إلي زوجته ولكن ريكو اشترطت عليه الابتعاد عن زميلته نهائيا وأن تقوم بتفتيش هاتفه في أي وقت.

 

وتحاول ياسمين والتي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف التعافي من صدمة طلاقها وخيانة زوجها شريف منير ودخوله في علاقة مع فتاة أخرى.

 

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14

وأخبرها الطبيب النفسي أنها تتقدم مع العلاج بشكل سريع ولابد من تعافيها وأنها لابد أن تتقبل الوضع الجديد. 

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. ياسمين تقرر ترك المنزل - الأسبوع
مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

 مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

 

فيما يعرض عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

 

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي. 

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. ياسمين تقرر ترك المنزل - الأسبوع
مسلسل بقينا اتنين

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

 

أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كلا من: الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كلا من: مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

 

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مسلسل بقينا اتنين.. موعد إعادة الحلقة 14

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