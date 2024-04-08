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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين.. موعد إعادة الحلقة 14

بقينا اتنين
بقينا اتنين

تعرض الحلقة 14 من  مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير وشهدت أحداث المسلسل تطورا كبيرا بعد عرض الحلقة 13.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد إعادة الحلقة 14

الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين  بطولة شريف منير ورانيا يوسف تعاد عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

فيما تعاد الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة 6 صباحا الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل أحداث الحلقة 13

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل "بقينا اتنين" أحداثا مثيرة، وطلبت “ياسمين” التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف من “أدهم” الذي يلعب دوره الفنان شريف منير أن يتم فض الشراكة التي بينهما في الشركة، وأن يشتري نصيبها أو تشتري هي نصيبه، ولكنه رفض وطلب منها الهدوء لتذهب وتبعيه لأبن خالتها “زين” الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج.


حاولت ندى صديقة أدهم الجديدة أن تركب الأحداث وتجذبه لها بصوره أكبر، في حين قام ياسر الذي يجسد دوره الفنان إدوارد صديق أدهم بالتأكيد له على أن ياسمين تحبه وغضبت من وجود ندى معه فقررت فض الشراكة.


مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين مساء اليوم الإثنين عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. ماذا يفعل زين وأدهم بعد خلافهم بالشراكة

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 13

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قنوات سي بي سي الفضائية على مدار أيام شهر رمضان المبارك في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.20 مساء.
  • قناة CBC العامة في تمام الساعة 12.30 منتصف الليل.
  • منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف عدد من نجوم الفن وهم كل من:

الفنان إدوارد، الفنان مروة عبد المنعم، الفنانة ميمي جمال، الفنان عزت زين، الفنان محمد نشأت، الفنان ياسر الطوبجي، الفنان يوسف عثمان.

ويعد مسلسل بقينا اتنين الظهور الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

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موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 13

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