الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منذر رياحنة: اتبعنا أساسيات الدراما التليفزيونية وقدمنا السهل الممتنع فى مسلسل "المعلم"

منذر ريحانه
منذر ريحانه

استطاع الفنان الأردني منذر رياحنة أن يحقق ردود أفعال قوية بشخصية "المعلم عنتر"، التي جسدها ضمن أحداث مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان.

وقال "منذر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ردود الأفعال حول مسلسل "المعلم" فاقت جميع توقعات صناع العمل، وإن الجمهور استطاع أن يندمج مع أحداث العمل ويتأثر مع كل شخصية بداخله بشكل كبير، وهذا نجاح كبير، مشيرًا إلى أن المسلسل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية، معربًا عن سعادته بهذا الكم الهائل من التفاعل.

وأضاف: مسلسل "المعلم" قدم للجمهور بطعم مسلسلات زمان، وابتعدنا فيه عن الترند وما يشغل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان صناع العمل حريصين على تقديم عمل تليفزيوني يستمتع به الكبير والصغير، وهذا ما دفعني عند قراءتي لسيناريو العمل للمشاركة فى العمل.

منذر رياحنة: قدمنا السهل الممتنع بمسلسل "المعلم" 

وتابع: في النهاية استطعنا أن نسير في هذا العمل على أساسيات الدراما التليفزيونية المصرية كما قال الكتاب دون تكلف، وقدمنا السهل الممتنع، وفي الحقيقة السهل هو الذي يصل للجمهور في النهاية، وهذا دورنا كفنانين أن نصل إلى الناس.

مسلسل المعلم

وينتمي مسلسل المعلم إلى فئة الـ30 حلقة، ويعرض المسلسل عبر قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة واتش إت الرقمية.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

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