الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد ظهورها فى "الحشاشين".. شيرى عادل تستعد للمشاركة بمهرجان مالمو

شيري عادل
شيري عادل

استطاعت النجمة شيري عادل أن تخطف الأنظار إليها في شهر رمضان المنقضي بعد ظهورها في الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين أمام النجم كريم عبدالعزيز، حيث قدمت شخصية ابنه حسن الصباح، وقد انهالت التعليقات الإيجابية على شيري عقب طرح الحلقة ورغم انتهاء شهر رمضان والعيد ما زالت الأصداء قوية إلى الآن حتى أنها كانت ترند جوجل.

وتستعد شيري عادل للسفر إلى السويد للمشاركة في مهرجان مالمو MAFF والمقرر إقامته من ٢٢ إلى ٢٨ هذا الشهر كضيف شرف المهرجان، والذي سبق وكانت عضو لجنه التحكيم فيه سابقًا.

حقق مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي صدى عالميًا واسعًا، حيث عرض في مجموعة كبيرة من الدول حول العالم من بينها روسيا والسويد، بالإضافة إلى ترجمته للغة الفارسية وعرضه على عدد من المواقع الإلكترونية الإيرانية، ليتحدث عنه الشعب الإيراني هناك وسط حالة رواج كبير للمسلسل المصري. 

ويعد هذا الانتشار الواسع للمسلسل إنجازًا كبيرًا للدراما المصرية، التي نجحت في فرض حضورها على الساحة العالمية وإثبات قدرتها على إنتاج أعمال راقية تثري المشهد الثقافي العالمي.

وتزايدت ردود الفعل على أعمال الشركة المتحدة خلال شهر رمضان في المواقع العربية الكبيرة التي أشادت بمستوى الصورة المقدمة في مسلسلي الحشاشين وجودر لياسر جلال، الأمر الذي جعل الكثير من النقاد العرب يتحدثون عن نجاح المنظومة المصرية الوطنية، التي تعبر عن نبض الشارعين المصري والعربي.

أبطال الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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