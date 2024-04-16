الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بيومى فؤاد يتذيل قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما بفيلم "أسود ملون"

أبطال فيلم أسود ملون
أبطال فيلم أسود ملون

تذيل الفنان بيومي فؤاد قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما وذلك بفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “أسود ملون” والذي عرض بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

جاء فيلم “أسود ملون” في المركز الرابع والأخير بشباك تذاكر السينما وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 103.090 جنيه فقط لا غير.

وتدور أحداث الفيلم حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية وتحدث مفارقات كوميدية في إطار لايت.

يشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبوليلة، من إخراج حسن البلاسي.

ويشارك في موسم أفلام رأس السنة 4 أفلام بجانب فيلم أسود ملون، هى: فيلم “شقو” بطولة كل من النجم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

وفيلم “عالماشي” بطولة كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

وفيلم "الحريفة" بطولة نورالنبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

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