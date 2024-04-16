سهر الصايغ تعمل فى ورشة ميكانيكا ضمن أحداث فيلم "اتنين × واحد" (صور)

تشارك الفنانة سهر الصايغ ضمن بطولة الفيلم السينمائي "اتنين × واحد" وتقدم البطولة النسائية أمام الفنان سامح حسين والفنان محمد ثروت وبدأت تصوير دورها في العمل الأيام الماضية.

وتجسد سهر الصايغ ضمن أحداث فيلم "اتنين × واحد" شخصية فتاة تعمل في ورشة ميكانيكا مع والدها، بعد أن حصلت على دبلوم صنايع لكى تساعده، فهى ابنته الوحيدة ومرتبطة به ارتباطًا كبيرًا.

تدور أحداث فيلم "اتنين × واحد" في إطار من الإثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثاني عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها، فكانت تصرف ببذخ شديد وكان أول المستفيدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال، ويحمل الفيلم عددًا من المفاجآت خلال عرضه في دور العرض السينمائية ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.

يذكر أن فيلم "اتنين × واحد" يشارك في بطولته أيضًا كل من الفنانة عبير صبرى ومحمد جمعة وعلاء مرسى وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال، تأليف محمد فتحى عبدالمقصود ومحمد أبوالسعود وإخراج أحمد عبدالعال، وإنتاج إسحاق إبراهيم وإشراف على الإنتاج عبدالله منصور.